Demi Moore posa desnuda para una revista ¡a los 56 años!

ESTADOS UNIDOS.- Usando sólo un gran sombrero rosa en la cabeza y un brazalete de diamantes, Demi Moore posó desnuda en la portada del número de octubre de la revista Harper's Bazaar.

De acuerdo a Infobae, a los 56 años, la estrella de Hollywood se mostró sonriente frente a una piscina en la imagen que protagoniza la publicación, que señaló "Demi Moore revela todo. Amor, pérdidas y superar una adicción".

Se trata de la segunda ocasión que Demi posa desnuda en una revista, después de su ya legendaria portada de 1991 en Vanity Fair en donde se mostró sin ropa mientras estaba embarazada de su segunda hija. "Gracias a Dios la gente recuerda la foto y no recuerdan el artículo", bromeó Demi sobre aquella icónica imagen.

En la entrevista con Harper's Bazaar, Demi se mostró abierta al hablar de cómo ha criado a las tres hijas que tuvo con Bruce Willis: Rumer, Socut y Tallulah."Mis hijas me ofrecieron la oportunidad de empezar a cambiar el patrón generacional. De ser capaz de romper los ciclos".

La aparición de Demi en la publicación llega poco antes de que lance a la venta su libro de memorias, Inside Out, el próximo 24 de septiembre.

En el libro, Demi tocará no sólo sus romances y su vida en Hollywood, sino también su complicada infancia, su lucha contra las adicciones así como las inseguridades respecto de su cuerpo.

Según el comunicado de prensa, "Inside Out es una historia de supervivencia, éxito y rendición así como de resistencia. (Es) una representación desgarradoramente honesta de la vida cotidiana e icónica de una mujer".

En octubre del año pasado, Demi ya había hablado de los problemas que enfrentó al inicio de su carrera en Hollywood, en la década de los 80.

"Al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, simplemente sentía que no era lo suficientemente buena", confesó tras ser galardonada con el premio a la Mujer del Año por Peggy Albrecht Friendly House.

"Pensaba que no tenía ningún valor y esa senda autodestructiva me llevó muy rápido a un punto crítico, a una crisis real", añadió en su mensaje en donde no reveló qué tipo de adicción sufrió.

"Creo que todos aquí han tenido que lidiar con no sentirse lo suficientemente bien en algún punto de su existencia… Puede que nunca seas lo suficientemente buena, pero puedes saber el valor de lo que vales. Deja de medirte".

Pese a todo, la actriz luce fabulosa pese a su edad y esto podría abrir la puerta para nuevos proyectos e incluso su regreso a la pantalla grande.