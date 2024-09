Denis Villeneuve revela cuál será su futuro en la saga de ‘Dune’

‘Dune: Parte 2’ se consolidó como uno de los grandes éxitos del año, alcanzando una impresionante cifra en taquilla global de 711 millones 844 mil 358 dólares.

Este rotundo éxito ha impulsado los planes para continuar con la franquicia, lo que no sorprende a los fanáticos de la saga.

El aclamado director Denis Villeneuve, quien ha liderado la adaptación cinematográfica de esta épica fantástica, conversó con la revista Vanity Fair sobre el futuro de Dune en el cine y su posible participación en una tercera entrega.

