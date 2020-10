Denuncian a Mario Bautista por "robarle el celular" a reportera que lo captó besando a una chica

MÉXICO.- De nueva cuenta el influencer Mario Bautista está en medio de la polémica, luego de que este fin de semana se dio a conocer que agredió a una reportera.

El también cantante fue captado en Los Ángeles, Estados Unidos, besando a una mujer en la entrada de un hotel, según compartió el periodista de espectáculos Javier Ceriani, a través de Instagram.

De acuerdo con su publicación, Bautista le "robó el celular" a la reportera que los estaba grabando y ésta tomó medidas contra él.

"(Mario) fue denunciado a la policía y esperemos que no vuelva a 'agredirnos' a los periodistas y a la libre prensa de USA", escribió Ceriani. "Si no quiere ser famoso que no sea youtuber, hay otras profesiones", remató.