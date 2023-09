Depeche Mode ofreció un gran espectáculo lleno de emociones en el Foro Sol

Depeche Mode ha declarado que los caminos de la muerte, no son funestos, sino festivos: suenan a música para las masas.

Tal como se vivió recientemente en un Foro Sol repleto, con 65 mil fanáticos.

Por el título, en latín, del material reciente, Memento Mori.

Por vislumbrarse el indeseado final de la banda británica que revolucionó el synth pop; por haber fallecido ya un integrante, Andy Fletcher, a los 60 años.

Muchos motivos para pensar en la transición al más allá, pero el presente, al menos, llevó a cantar con estruendo, "I Feel You" además de "Wrong".

El pasado 21 de septiembre A las 21:30 horas, la espera de cinco años sin ver al grupo en CDMX terminó gracias a las notas de la ácida intro "My Cosmos ls Mine".

Seguida por los pegajosos beats de "Wagging Tongue", que respetaba la tendencia de Depeche Mode de replicar en directo, como apertura, las primeras armonías del disco nuevo en turno.

A pesar de que apostaron por el dolor y la introspección en su discurso, el dueto integrado por Dave Gahan, cantante, de 61 años, y Martin Gore, cerebro a carga de la segunda voz, guitarras y sintetizadores, de 62, se ha vuelto. Todo un monstruo global.

Sólo en México ya presentan su quinta gira internacional y la cuarta que montan en el Foro Sol (2006, 2009, 2018 y 2023), algo al alcance de muy pocos.

Apenas saludó el frontman, el primer guiño al pasado invitó a calzarse zapatos ajenos: "Walking in My Shoes". Éxtasis con ADN noventero, también se hizo presentar otro clásico, "It's No Good"

"In Your Room" puso la nota solemne con el arreglo que en su día inventó Butch Vig, de Garbage, bautizado como "Zephyr Mix".

Con el apoyo de Peter Gordeno (teclados) y Christian Eigner (batería), el Memento Mori World Tour, que se prevé supere el centenario de conciertos.

Anclado en sencillos de Memento Mori y de Violator como piedras angulares.

Es importante resaltar que el concierto se filmó de principio a fin para elaborar un documento audiovisual que le muestre al planeta cómo se vive la devoción por el grupo en México.

Sin pausa, sin expresarse de manera complaciente con la audiencia, el cuarteto entregó "Precious", el cual tocó y removió fibras.

Cerrraron fuerte con "Ghosts Again"; "A Pain That I'm Used To" y la esperada "World in My Eyes", con dedicatoria a Fletcher, cuyo rostro iluminó las pantallas gigantes.

Han sido casi dos horas de show, pero la gente no ha tenido suficiente de Depeche Mode y todos brincan con felicidad mientras la banda entona este hit. They Just Can't Get Enough! 🕺🏻💃🏻

Con información de Reforma.