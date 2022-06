Eugenio Derbez revela que fue sospechoso del asesinato de Paco Stanley

A finales de los 90 Paco Stanley y Eugenio Derbez, eran dos de las personalidades más queridas de la televisión mexicana y de alguna manera ambos competían por la preferencia de los espectadores, uno en Azteca y el otro en Televisa.

Esta aparente rivalidad, hizo que tras el trágico fallecimiento de Stanley el siete de junio de 1999, Derbez fuera uno de los sospechosos de su muerte.

Han pasado 23 años del asesinato de Paco y es ahora que Eugenio reveló que fue llamado por las autoridades por aparentemente ser "enemigo" de Stanley.

Derbez recordó que aquellos años, Azteca y Televisa tenían una fuerte rivalidad y en un mundo en el que aún no existían redes sociales ni la inmediatez que el internet brinda, la manera en la que se atacaban entre televisoras era a través de espectaculares de publicidad.

¿Por qué Derbez fue considerado sospechoso?

Todo inició cuando Derbez, meses antes de la muerte de Paco, se burló del show "Una tras otra" en un espectacular, hecho que lo convirtió en "enemigo", según las autoridades.

Derbez recordó la anécdota en el programa "Ventaneando":

"(La burla) fue un poquito antes de la muerte de Paco Stanley, me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley, pero (dije) 'Yo no soy enemigo de Paco Stanley'".

Añadió que las autoridades le dijeron que "hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó’. Esto desencadenó en que el comediante tuviera que ir a declarar por que era uno de los sospechosos del crimen.

El actor de "El Valet" pudo demostrar en su momento su inocencia, aunque el caso, ocurrido en el restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en la Ciudad de México, sigue sin esclarecerse.

Tras varias investigaciones sus compañeros en el show, Mario Bezares y Paola Durante, fueron acusados de planear el asesinato y estuvieron encarcelados hasta que la investigación se vino abajo y salieron libres. Al conductor también se le ligó con el narcotráfico sin embargo nunca se encontró un culpable.

Así fue el último programa de Paco Stanley antes de morir

"Quiero decirle una mala noticia, ¡ya nos vamos!", con esas palabras se despidió el conductor Paco Stanley al final de la emisión de su programa "Una tras otra" el 7 de junio de 1999.

El mensaje no tenía nada de particular. Era lunes apenas y al tratarse de un show semanal al siguiente día estaría de vuelta en las pantallas mexicanas. Pero eso no pasó.

Esas se convertirían en las últimas palabras que el conductor pronunciaría en "Una tras otra" pues una hora después, alrededor del mediodía, sería asesinado al recibir 24 detonaciones de arma.

De acuerdo con los noticieros Stanley murió a las 12:08 horas.

Horas antes, a las 8:30, daba inicio el programa con un Stanley bromista.

"Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo 27 de octubre de 1914, 8:00 de la mañana, efectivamente estamos en todo", dijo el conductor ante los comentarios del público que le hacían notar que esa no era la fecha.

El conductor con sus bromas recurrentes a sus compañeros de pantalla como Mario Bezares por momentos se mostraba negativo: "Los lunes por ejemplo es una lucha tratar de divertirlos a ustedes", bromeaba.

"Yo creo que ahorita todos necesitamos un levantón de ánimo, ¿no cree usted?", comentaba".

Incluso Bezares -quien en esa emisión se presentó con una férula en el pie por una lesión- recibió los comentarios de Stanley: "No sé cómo le haces con el pie roto para estar de buen humor".

Al finalizar el programa del que era titular el conductor, junto con su compañero Mario Bezares, estuvo como invitado de "Con sello de mujer" para después salir rumbo al restaurante "El charco de las ranas", en cuyo lugar fue asesinado.