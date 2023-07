Desarrollan nueva cinta de Lego que combinará el live action y la animación

Lego la famosa marca de juguetes danesa prepara un nuevo proyecto para la pantalla grande, de acuerdo con Variety, estarían desarrollando un nuevo filme que mezclará el live action y la animación, sin embargo no seguirán con la saga de “La gran aventura Lego” de Warner Bros.

En su lugar preparan: una historia distinta y nueva, la cual estará a cargo de los directores Adam y Aaron Nee, una dupla de hermanos que ha ido ganando reconocimiento luego de estar a cargo de la cinta del 2022 “The Lost City” una comedia protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum, otros créditos de los cineastas incluyen The Last Romantic y Band of Robbers.

La producción de la nueva cinta de Lego estará a cargo de Universal Pictures que en abril del 2020 firmó un contrato por cinco años para producir nuevo contenido basada en los juguetes de construcción, en agosto 2022 el productor Dan Lin reveló que la nueva cinta estaba en desarrollo para reinventar la franquicia, pero aún no contaban con una fecha de lanzamiento tentativa.

Las películas anteriores de “La gran aventura Lego” a cargo de Phil Lord y Christopher Miller, fueron elogiadas por la crítica especializada y la audiencia, la primera parte fue un éxito en taquilla, sin embargo a su secuela decepcionó en cuanto a la recaudación, por lo que Warner Bros opto que terminará el contrato de los derechos cinematográficos.

Esas cintas fueron protagonizadas por Chris Pratt quien prestó su voz a Emmet Brickowski y Elizabeth Banks hizo lo propio con Lucy / Wyldstyle, además el elenco incluyó a Will Arnett, Charlie Day, Alison Brie, Nick Offerman y Will Ferrell, con múltiples cameos de personajes de distintas franquicias que incluían personajes de DC Comics, El Señor de los Anillos y muchos más.

Universal tendrá un reto importante para superar lo realizado previamente, de momento no han brindado una actualización de que actores podrían incorporarse pero Lego al tener los derechos de muchas sagas, hay bastante potencial para generar un proyecto interesante, sin embargo posiblemente tengan que esperar que terminen las huelgas de actores y guionistas en Hollywood.

A live-action/animated hybrid LEGO movie is in the works. Adam and Aaron Nee are set to direct.



This will not continue ‘THE LEGO MOVIE’ franchise.



(Source: https://t.co/MJqE06JmFh) pic.twitter.com/znBGfz1Uqd