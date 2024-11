‘Despertares’ reunirá a los mejores bailarines del mundo en México

Este próximo 23 de agosto, se llevará a cabo la décima edición de la gala internacional de danza ‘Despertares’ del bailarín mexicano, Isaac Hernández, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Para Hernández, cada edicion es especial, sin embargo la de este año, marca un éxito significativo al cumplir su primera década.

En una entrevista realizada en la Ciudad de México, reflexionó sobre su trayectoria y el significado de alcanzar este logro.