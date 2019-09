Te estás destruyendo: Bárbara de Regil critica a quienes 'tragan tacos'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A nadie le queda duda que Bárbara de Regil es sumamente disciplinada con lo que come, además sigue rigurosas rutinas de ejercicio y entrena todos los días. No importa si tiene todo el día ocupado; ella ve la forma de darse un tiempo para mantener un cuerpo perfecto, y también para despreciar públicamente a quienes no cuidan tanto su alimentación como ella.

De acuerdo a Excélsior, la guapa ‘Rosario Tijeras’ no hace mucho por ejercitar su intelecto. En múltiples ocasiones ha quedado mal por mera ignorancia. La primera de estas veces fue cuando no supo el significado de apología y la segunda, cuando criticó a Facundo por permitir que su hija usara el DIU como método anticonceptivo.

La actriz ha dado de qué hablar tras declarar en una stories lo que el amor propio significa para ella y dando consejos para cambiar los malos hábitos alimenticios.

‘Se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos… Te estás destruyendo amiga’, dice Bárbara entre risas en su publicación, que luego eliminó.

Aunque gran parte de lo que dice es cierto muchos tomaron con humor lo dicho por la actriz, pero otros más se molestaron, tachándola de intensa por juzgar a quienes lo hacen, además arremetieron en su contra por darle demasiada importancia al físico y fomentar falsas ideas de amor propio y aceptación.

Cuando después de la peda llegas a los taquiquesos de patria #BarbaradeRegil pic.twitter.com/6AiI0x34ld — Hugo Alvarez⚜️ (@hugooalvarez) September 12, 2019

Como sea, estés o no de acuerdo con ella, es innegable admitir que está vez la actriz tiene razón pues esos hábitos alimenticios no llevan a nada bueno y a la larga sólo traen malestares y enfermedades crónicas en el peor de los casos.

Por otro lado, también resulta ridículo enviar mensajes de aceptación y amor propio para luego juzgarte porque comiste de más o te excediste con las copas. También se vale consentirte.

Al final la actriz compartió un video y unos tips para dejar bien en claro su manera de pensar.