Devuelven a Paul McCartney su bajo robado medio siglo después

Paul McCartney, se reunió con su preciado bajo tras haber sido robado hace poco más de medio siglo y luego de una larga búsqueda, encabezada por unos periodistas.

El Höfner eléctrico de 1961 que compró McCartney por 30 libras esterlinas (37 dólares estadounidenses) desapareció en un abrir y cerrar de ojos del equipo de sonido de la banda.

Por años, McCartney estuvo buscando por cielo, mar y tierra su bajo y fue gracias a la ayuda del periodista Scott Jones y el ejecutivo de Höfner, Nick Wass, que la búsqueda y el misterio llegaron a su fin.

De acuerdo con Wass, el cantante le preguntó si podía ayudarlo con este problema, lo que inició esta travesía.

“Paul me dijo: ‘Oye, eres de Höfner, ¿no podrías ayudarme a encontrar mi bajo? Y eso es lo que desencadenó esta gran cacería. Sentado allí, viendo lo que significa el bajo perdido para Paul, estaba decidido a resolver el misterio”, comentó Nick Wass. “Como yo soy zurdo, se veía menos bobo porque era simétrico. Y una vez que lo compré, me enamoré de él” , declaró hace años McCartney sobre su bajo.

Desde hace años, se pensaba que el bajo de McCartney desapareció en 1969, cuando la banda grababa su último disco Let it Be.

El periodista Scott Jones, su esposa, Naomi y Nick Wass, se pusieron en marcha y relanzaron The Lost Bass Project, donde solicitaban información que les ayudara a dar con el paradero del icónico instrumento.

¡Roban bajo de Paul McCartney en 1972!

Entre los cientos de correos que recibieron, uno de ellos tenía una pista que tanto buscaban.

Ian Horne, quien trabajó como ingeniero de sonido con Los Beatles, comentó en su mensaje que el bajo de McCartney fue robado de la parte trasera de su camioneta, una noche de 1972 en Notting Hill, Londres.

Tras anunciar esto, una persona contactó a los Jones y Wass para mencionarles que su padre fue el ladrón del bajo, el cual pasó por varias personas hasta terminar en las manos de la familia de Ron Guest, el propietario de un pub a quien el ladrón le vendió el instrumento por unas libras.

Ron Guest se lo obsequió a su hijo mayor, pero luego de que este muriera pasó a su hijo menor Haydn Guest y a su esposa Cathy.

Ruaidhri Guest, hijo de Haydn y Cathy, mencionó en su cuenta de X (antes Twitter) que su familia tenía en su posesión el majestuoso bajo de Paul McCartney.

“Heredé este artículo que ha sido devuelto a Paul McCartney. Comparte la noticia” , publicó Guest en febrero de 2024.

El instrumento fue devuelto a Paul McCartney en diciembre del año pasado, pero tardó dos meses en autentificarse, o sea hasta febrero de este año.

Paul McCartney agradece la devolución de su bajo

A través de su página oficial, el cantante agradeció tener de nueva cuenta el bajo que estuvo con él en la mejor etapa de su vida.

Con información de AP