Es el Día Mundial de la Alegría; celébralo con cintas que levantan el ánimo

Ciudad de México.- Celebramos que hoy sábado 1 es el Día Mundial de la Alegría, con filmes aclamados por la crítica que te levantarán el ánimo.

1 Dos Extraños Amantes

Annie Hall. Estados Unidos, 1977.



Dirige: Woody Allen.



Un cuarentón neurótico trabaja como humorista en clubes nocturnos; sin embargo, tras romper con Annie, reflexiona sobre su vida y por qué sus manías arruinan cada relación que tiene.



Este filme ganó cuatro Óscares, dos Globos de Oro y cinco BAFTA, entre otros reconocimientos. Cuenta con la actuación de Diane Keaton, quien se llevó varias de estas preseas.



Disponible en... Amazon Prime Video.

2 Mejor Imposible

As Good As It Gets. Estados Unidos 1997.



Dirige: James L. Brooks.



Un escritor maniático que padece un trastorno obsesivo-compulsivo come todos los días en una cafetería donde conoce a una camarera, madre soltera. Esto y la presencia de un pequeño perro le cambiarán la vida.



Los protagonistas Jack Nicholson y Helen Hunt se llevaron un Óscar por sus papeles en esta cinta acreedora a tres Globos de Oro, dos National Board of Review, entre otros reconocimientos.

Disponible en... Amazon Prime Video.

3 El Gran Hotel Budapest

The Grand Budapest Hotel. Estados Unidos, 2014.



Dirige: Wes Anderson.



Un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras y un joven empleado tratarán de averiguar sobre el robo de una pintura renacentista de valor incalculable. Cuenta con las actuaciones de Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan y Edward Norton.



Ganadora de cuatro estatuillas de La Academia, cinco Premios BAFTA y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín son algunos de los reconocimientos que obtuvo.



Disponible en... Cinépolis Klic.

4 Jojo Rabbit

Jojo Rabbit. Nueva Zelanda, 2019.



Dirige: Taika Waititi.



Un solitario niño alemán, admirador de Hitler, entra en conflicto cuando descubre que su joven madre esconde a una niña judía en su casa.



Ganó el Óscar por Mejor Guión Adaptado, además recibió el Premio del Público en el Festival de Toronto y estuvo en el Top 10 de las Mejores Películas de Año por la National Board of Review y el American Film Institute.



Disponible en... Amazon Prime Video.

5 Tootsie

Tootsie. Estados Unidos, 1982



Dirige: Sydney Pollack.



Michael Dorsey es un actor desempleado con mala reputación, quien para encontrar trabajo se viste como una mujer. Con Dustin Hoffman y Jessica Lange.



Hoffman se llevó las palmas en los premios BAFTA, mientras que Jessica Lange se llevó el Óscar como Mejor Actriz de Reparto. El filme se hizo acreedor a tres Globos de Oro.



Disponible en... Cinépolis Klic.

6 Truman Show: Historia de una Vida

The Truman Show. Estados Unidos,1998.



Dirige: Peter Weir.



Jim Carrey recrea a Truman Burbank, quien ha vivido toda su vida en un pueblo en el que nunca pasa nada. Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal ocurre.



Jim Carrey ganó el Globo de Oro por su actuación en este filme ganador de tres BAFTA. Participa también Ed Harris, quien fue nominado al Óscar, se llevó el Globo de Oro y el National Board of Review.



Disponible en... Amazon Prime Video.

7 Green Book: Una Amistad sin Fronteras

Green Book. Estados Unidos, 2018.



Dirige: Peter Farrelly.



En los años 60, el racista Tony Lip es despedido de su trabajo por lo que se ve en la necesidad de trabajar como chofer de un virtuoso pianista de color. En ese viaje, el destino les demostrará que no existen las diferencias.



Se llevó tres premios de La Academia, entre ellos Mejor Película, al igual que tres Globos de Oro, un BAFTA y el Premio del Público en el Festival de Toronto.



Disponible en... Amazon Prime Video.

8 Jerry Maguire: Amor y Desafío

Jerry Maguire. Estados Unidos, 1996.



Dirige: Cameron Crowe.



El mejor empleado de una agencia para promover deportistas, pierde el empleo y, con él, a los que creía sus amigos. Por lo que debe empezar de nuevo con un futbolista de segunda como único cliente.



Es protagonizada por Tom Cruise, Renée Zellweger y Cuba Gooding Jr., quien se llevó el Óscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Mientras que Cruise se llevó el Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia o Musical.



Disponible en... Cinépolis Klic.

9 Mi Primo Vinny

My Cousin Vinny. Estados Unidos, 1992.



Dirige: Jonathan Lynn.



Joe Pesci y Marisa Tomei encabezan esta historia sobre dos jóvenes neoyorkinos, quienes son tomados por asesinos, por lo que deciden llamar al primo de uno de ellos, que es un abogado sin experiencia.



Marisa Tomei se ganó el Óscar como Mejor Actriz de Reparto y fue reconocida por la Asociación de Críticos de Chicago como Mejor Actriz Revelación.



Disponible en Amazon Prime Video.

10 ¿Qué Pasó Ayer?

The Hangover. Estados Unidos, 2009.



Dirige: Todd Phillips.



Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha estelarizan la historia de una alocada despedida de soltero en Las Vegas, de la que no pueden recordar nada.



Está en el Top 10 de las Mejores Películas del Año por el American Film Institute. Además, ganó un Globo de Oro en la categoría de Mejor Comedia y en los Critics' Choice Awards por la misma categoría.



Disponible en... Amazon Prime Video.