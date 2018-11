Diego Boneta aclara rumores: ''Ahorita estoy feliz y soltero''

Agencia

MÉXICO.- Hace algunos días, Diego Boneta confesó a un medio de comunicación que está feliz y soltero y que no tiene tiempo para nada, informó el portal Quién.

El actor que hace algunas semanas recibió el premio a 'Mejor Actor Internacional' por parte de la revista GQ España, desmintió los rumores sobre su supuesto compromiso con una joven uruguaya de nombre Florencia con quien supuestamente lleva una relación secreta durante hace algún tiempo.

A pesar de que el actor ha sido relacionado con Camila Sodi y Sofía Castro, cuando se le preguntó sobre su situación en el amor, Diego respondió: “De amores no. Ahorita estoy feliz y soltero”, dejando claro que no está ni cerca de comprometerse y que no tiene ni tuvo una relación con la joven uruguaya.

Hace dos días una periodista publicó que el protagonista de Luis Miguel se había comprometido. “¡Exclusiva! Esta semana ha sido muy intensa pero a la vez gratificante para el actor #diegobonetapues recibió el premio a mejor actor internacional por #luismiguellaserie por parte de la revista @gqspain, pero ¿adivinen a quien él le dio su mayor galardón? Pues a su novia Florencia.

El actor y cantante se ha comprometido en matrimonio con su novia. Según lo que me contaron se comprometieron en Madrid el martes”.

Además, el actor reconoció que la serie de Luis Miguel es un parteaguas en su carrera, pero que sin duda, la fama le ha traído situaciones negativas, pues hace poco tiempo recibió amenazas de muerte por parte de un grupo de empresarios que fueron estafados por un representante falso.