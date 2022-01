Diego Boneta derrama miel para Renata Notni en su cumpleaños

Dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar: el amor y el dinero, y Diego Boneta no puede ocultar, definitivamente, su amor por Renata Notni, y lo cierto es que tampoco quiere, pues desde que la pareja se dejó ver públicamente, han hecho uso de las redes sociales para demostrarse su amor.

El 2 de enero pasado, la actriz cumplió 27 años y lo hizo rodeada de sus seres queridos, entre ellos, su amado novio, protagonista de la serie Luis Miguel, quien publicó en sus redes sociales una fotografía de los dos en el mar, abrazados, ella sonriente viendo hacia la cámara y él feliz, con la mirada al horizonte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renata Notni (@rennotni)

"¡Feliz cumpleaños amor!! Life is better with you in it. Love you! (La vida es mejor contigo en ella, te amo!)".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Boneta (@diego)

Renata también compartió una serie de fotografías en las que se le ve ante su pastel de cumpleaños y con sus seres queridos, aunque Diego no aparece en esa serie de fotografías.

En abril del año pasado, fue Diego Boneta, exponenciado por su interpretación de Luis Miguel en la bioserie de Netflix, quien confirmó el noviazgo con Renata Notni, una de las actrices de las series "El Dragón" y "La Venganza de las Juanas".

En los comentarios, la novia cumpleañera contestó "¡Gracias amor! Love you (te amo)".

Desde que su amor es público, ambos han compartido guiños amorosos en sus redes sociales, como una serie de fotografías en las que se ve a ambos disfrutar de un tiempo juntos en Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renata Notni (@rennotni)

También te puede interesar:

Diego Boneta le dice adiós a su personaje más retador: Luis Miguel

Se filtra foto de la tercera temporada de la serie 'Luis Miguel', Diego Boneta está irreconocible

Diego Boneta se despide de Luis Miguel: Encarnará a un narco