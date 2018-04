Diego Boneta podría unirse a Schwarzenegger en 'Terminator'

Agencia

Ciudad de México.- El actor Diego Boneta se encuentra en negociaciones para obtener un papel clave en el reboot de Terminator que prepara el director dirige Tim Miller, y que está produciendo Skydance, informó The Hollywood Reporter.

Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger volverán a esta historia en la que también se acaba de incorporar Mackenzie Davis, según el portal Milenio.com.

James Cameron está produciendo e involucrado con la franquicia por primera vez desde 1991 "Terminator 2: Judgment Day". El papel de Boneta no está claro ya que los detalles se mantienen en confidencialidad.

El fin de semana se dio a conocer que la película retrasaría su fecha de lanzamiento hasta el 22 de noviembre de 2019.

Mientras tanto, Boneta quien ha participado en producciones de Hollywood como "Scream Queens" y "Rock of Ages", estrenará por Telemundo y Netflix "Luis Miguel, la serie", en la que interpreta al cantante mexicano.

Recientemente, el también cantante reveló que le encantaría formar parte de la franquicia Marvel, y no en un rol cualquiera, sino como un superhéroe que no se presentara necesariamente como mexicano.

"Uno de los objetivos a corto plazo que me he fijado, y sé que va a sonar muy cursi, pero es convertirme en el primer superhéroe latino de Marvel, con un personaje que no sea necesariamente latino", ha adelantado el actor y cantante en una entrevista a 'The New York Times'.