Así reaccionó Luis Miguel al ver a Diego transformado en él

Agencia

Ciudad de México.- Por fin estrenó "Luis Miguel, la serie" en Netflix, y Diego Boneta y Oscar Jaenada desvelaron algunas de las interrogantes que se desprenden tras ver el primer capítulo de estreno en el que el primero da vida al cantante, y el segundo al padre de éste, Luisito Rey.

Primero se le cuestionó a Boneta la reacción que tuvo 'El Sol', al verlo caracterizado como él: "Después del cameo, que fue la primera vez que él me vio en personaje, me dijo que si yo tenía más escenas para que él viera, porque cuando filmamos esa era una pantalla verde y no se podía ver el video que ya viste tú; y le enseñé partes de ese video y cuando lo vio me tomó el teléfono y me dijo: ‘pero es que este soy yo, este soy yo’, y nos abrazamos y tuvimos un momento muy especial", contó.

La teleserie muestra a Luis Rey, el padre de Luis Miguel interpretado por Jaenada, como un hombre manipulador, controlador e incluso, ladrón, informa el portal People en Español.

También te puede interesar: ¿Habrá una segunda temporada de 'Luis Miguel'?

"Yo entendí que Luis Rey era un tipo muy marcado culturalmente, muy marcado por ciertos fracasos musicales y personales, y eso crea tipos que luego les cuesta ver esa delgada línea roja que separa lo ético de lo amoral. Sabemos dónde está el extremo porque alguien lo ha cruzado y pues, bueno, este es uno de esos personajes donde te marca dónde están los extremos", dijo Óscar sobre su personaje.

Diego opina que un gran factor fue la educación que le dieron. “Algo que es impresionante que está en esa bio es como Luis Rey, a los 9 años, ya está él solo en Argentina con una mujer que lo estaba manejando, que lo estaba explotando, y cómo mucho del por qué él hizo lo que hizo es porque lo vivió”.

“Hay escenas en el piloto donde Luis Rey dice, ‘yo a los 12 años ya estaba en cabarets, en canta bares’, porque él a los nueve años fue que empezó con todo esto, entonces de alguna manera, es todo lo que su padre sabía, lo cual eso es durísimo también”, agregó Diego.

“Eso le libra de cierta maldad”, anotó Oscar.