Camila Sodi comenta foto de Diego Luna y sorprende a fans

Agencia

MÉXICO.- En un hecho poco común, el actor Diego Luna compartió este fin de semana una fotografía de su infancia. En ella aparece junto a su mamá, la artista plástica Fiona Alexander, fallecida en 1982.

Diego se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada del escrutinio público, sin embargo, encontró en esta imagen un motivo para compartir:

También te puede interesar: Preparan 'remake' en la televisión de Hechizada

“Hoy no sé por qué pero me dieron ganas de subir algo muy personal. Me acaban de mandar esta foto, esa mujer era mi madre y el bodoque ese soy yo. Fin del comunicado”, posteó.

Los elogios hacia su mamá no se hicieron esperar, sin embargo, hubo un comentario que llamó especialmente la atención: el de su ex esposa, la actriz y cantante Camila Sodi. En medio de los comentarios que destacaban la belleza de Fiona y de Diego cuando era un bebé, llamó la atención el “Te amo” que posteó Camila y que dejó en evidencia que llevan una excelente relación pese a su separación, ocurrida en 2013.

El gesto de la actriz confirmó que su amistad perdura pese a las diferencias que motivaron su divorcio. De hecho, los papás de los pequeños Jerónimo y Fiona han unido frentes en varias ocasiones, una de las más aplaudidas fue que sumaran esfuerzos con el fin de apoyar a damnificados de los sismos que sacudieron al centro y sur del país en septiembre de 2017.

Con información del portal de noticias Quién.