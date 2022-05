Diego Luna vuelve al universo Star Wars en el teaser de Andor.

Diego Luna pone a México en la galaxia muy muy lejana: en la Star Wars Celebration 2022 se reveló el teaser de la serie “Andor”, protagonizada por el mexicano.

La serie, precuela de la película Rogue One (2016), se estrenará el 31 de agosto a través de Disney+ y tendrá hasta el momento dos temporadas.

Tony Gilroy creador de la producción, confirmó que cada temporada tendrá 12 episodios cada una.

La serie contará la historia de Cassian Andor (Luna), espía rebelde durante el Imperio Galáctico, cinco años antes de la historia de “Rogue One”.

El elenco incluye a Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller y Adria Arjona, entre otros.

