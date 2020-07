Diez momentos que explican la decadencia de Britney Spears

GUADALAJARA, Jalisco.- Con su peculiar voz, dotes de bailarina y cara angelical, Britney Spears llegó a la cúspide en los 90 y principios de los 2000, al grado de ser considerada "La Princesa del Pop".

Pero como muchas veces pasa con las estrellas del espectáculo, los excesos, vicios y malas decisiones, llevaron a la intérprete de 38 años al declive, del cual tanto ella como sus millones de fans quieren que resurja para retomar el lugar que merece dentro de la música.

Inició en canal Disney

Su primera experiencia profesional fue a los 8 años, cuando hizo casting para el canal Disney, pero fue hasta después de 4 años que tuvo la oportunidad de ser parte del programa Mickey Mouse Club, donde convivió con otros niños que actualmente son estrellas, como el actor Ryan Thomas Gosling.

Baby One More Time fue su internacionalización

De la mano de Max Martin, el sueco descubridor de talentos que también ha trabajado con Artista como Katy Perry, Avril Lavigne, Nicki Minaj, P!nk, Usher, Adele, Taylor Swift, Celine Dion, Selena Gomez y Justin Bieber, entre otros, Britney lanzó en 1999 su primer álbum: Baby One More Time.

Con esta producción de estudio, donde se incluyen éxitos como "Sometimes", "(You Drive Me) Crazy", así como el homónimo al disco, alcanzó de inmediato fama internacional.

Oops!... I Did It Again reafirmó su estrellato

Su segunda producción salió en el año 2000 también con el respaldo de Max Martin. Oops!... I Did It Again desató la fiebre juvenil popera y las ventas del larga duración llegaron a los 4 millones de copias tan solo en la primera semana de su lanzamiento.

Llegaron otros discos y rompimientos que la marcaron

La estadounidense lanzó otros cuantos discos en los años siguientes, como Britney (2001).

En 2002 Spears se separó del músico Justin Timberlake tras un noviazgo de dos años. La pareja fue una de las más populares a nivel mundial, pero desde su rompimiento, Britney no volvió a ser la misma.

Más música, pero con polémicas

En 2003 "La Princesa del Pop" volvió a la industria con "Me Against the Music", sencillo en el que colabora Madonna.

Ese mismo año las divas del pop causaron polémica junto con Christina Aguilera durante la entrega de premios MTV, pues Madonna besó en la boca a ambas cuando hacían su participación musical.

Millones de televidentes vieron el acto que se llevó la noche y el video de ese momento circuló en internet por semanas.

Malas decisiones personales y decadencia en la escena

La cantante sorprendió al mundo en enero de 2004 con la noticia de que se había casado.

Se casó con su amigo de la infancia, Jason Allen Alexander, luego de haber pasado juntos fiestas decembrinas y Año Nuevo, pero el matrimonio duró apenas 55 horas, pues la familia y mánager de la artistas se encargaron de anular el matrimonio.

Luego de unos meses, la estadounidense se casó nuevamente, esta vez con el bailarín Kevin Federline, con quien procreó a sus dos hijos: Sean Preston, quien nació en 2005 y Jayden James en 2006. Ese mismo año Britney y el bailarín se separaron

Excesos y conductas extrañas

Drogas, alcohol, fiestas y todo tipo de excesos fueron sumando tragedias y polémica a la vida de la popera.

Tras su primer matrimonio fugaz, andar descalza en los baños públicos, atacar a paparazzi y divorciarse del padre de sus hijos, en 2007 volvió a ser noticia, pero no por su música, sino por tatuarse, raparse y luego ponerse a llorar al ver cómo lucía sin cabellera.

Declarada mentalmente incapaz

Desde entonces, Britney se la ha pasado en centros de rehabilitación, además, perdió la custodia de sus hijos y fue declarada, por tribunales, mentalmente incapaz de llevar las riendas de su vida, esto, debido a su inestabilidad intelectual.

Desde 2008, el padre de la estrella musical, Jamie Spears, mantiene la tutela sobre ella, es decir, tiene el control sobre su vida y bienes.

Sus fans la quieren libre

El año pasado, "La Princesa del Pop" anunció su retiro temporal de los escenarios, aunque su carrera ya había pasado a un segundo plano desde hace tiempo.

Mientras tanto, sus más fieles seguidores desean que Britney pueda retomar las riendas de su vida. Miles de ellos crearon el movimiento llamado #FreeBritney (liberen a Britney), en protesta contra la tutela que tiene su padre sobre ella.

La iniciativa ha logrado que más de 228 mil personas firmen una petición en Change.org a fin de presionar al Gobierno de Estados Unidos para que se le permita a la cantante contratar a su propio abogado para defender su caso.

Smiling for my haters 🌹🌹🌹 pic.twitter.com/VFmbSOfPUK — Britney Spears (@britneyspears) May 13, 2020

Britney intenta salir de tutela

El miércoles 22 de julio de este año, en Los Ángeles, se llevó a cabo la primera audiencia de liberación de tutelaje de la diva popera, aunque ella no estuvo presente.