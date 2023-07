Dior celebra su colección para hombres ‘Tears capsule’ en Seúl

La icónica casa de modas Dior, celebró este jueves 13, su colección de ropa para hombre ‘Tears Capsule’ con una pop-up store en Seúl, Corea del Sur, donde asistieron personalidades reconocidas, tales como el actor y cantante de kpop Cha Eun-Woo.

Esta colección se inspiró en el estilo de los estudiantes de las escuelas más prestigiosas en Estados Unidos -Ivy League- durante los años 50 y 60, mostrando elegancia y comodidad.

Se llevó a cabo en el barrio Seongsu-dong, conocido por albergar restaurantes y cafeterías con gran estética y por tener un aire artístico, algo que fue perfecto para el evento.

El cantante del grupo Astro, Cha Eun-Woo, el actor Jung Hae-In y Hong Tae-Jun, fueron algunos de los embajadores de la marca que asistieron.

Afortunadamente no será la única Pop-up store que se abrirá en honor a la colección ‘Tears Capsule’. Las demás tiendas estarán ubicadas en Londres, Tokio y Shanghai.

Dior también celebró su colección en un increíble crucero en París, al cual asistió la embajadora de dicha marca, Jisoo de BLACKPINK.

La cantante surcoreana vestía un top coral, decorado con delicadas ramas y flores de la colección para damas, el cual tiene un costo de alrededor de 1,150 libras.

Su atuendo resalta su delicada y fina belleza, además es ideal para pasar el rato.

Durante todo el rato se pudo ver la linda relación que tiene Jisoo con Mathilde Favier, Directora de relaciones públicas de Christian Dior.

not Mathilde doing a FaceTime with her real kids and call them a family to Jisoo, you can’t tell me this is just a Dior business relationship pic.twitter.com/duTHsGm7Xr