Director de Blue Beetle revela nuevos detalles del filme

Warner Bros tiene como uno de sus próximos proyectos “Blue Beetle”, el destino del héroe es incierto originalmente se manejó como un filme perteneciente al universo cinematográfico conocido como DCEU.

Pero ante el inminente reinició que prepara James Gunn con su DC Studios, los proyectos pendientes de la anterior administración a cargo de las producciones basadas en las historias de DC Comics, existen muchas dudas, de lo que pasará con esas historias.

El cineasta Ángel Manuel Soto que está a cargo de Blue Beetle recientemente concedió una entrevista para Total Film Magazine donde aclaró varios aspectos, como el hecho de que no están anclados con proyectos pasados y se proyecta que el personaje titular forme parte importante del futuro de DC.

Declarando: “Somos parte del universo, somos parte del mundo, somos parte de los planes que han ido creando para las futuras entregas del DCU”.

Confirmando que aunque la historia está ambientada en un mundo de héroes será un proyecto independiente, además reveló sus intenciones de que puedan conseguir manejar la historia de Jaime Reyes el nuevo avatar de “el escarabajo azul” con una trilogía, declarando que desde el principio pensó que se trataba del primer acto de una saga.

El filme tiene un estreno en cines para el 18 de agosto del 2023, es protagonizado por Xolo Maridueña en el papel de “Jaime Reyes / Blue Beetle”, la brasileña Bruna Marquezine será “Jenny Kord”.

El talento mexicano está presente con la participación de Adriana Barraza, Damián Alcázar y Elpidia Carrillo, Becky G dará voz (versión en inglés) a Khaji-Da y Susan Sarandon será la villana Victoria Kord.

Angel Manuel Soto says he envisions ‘BLUE BEETLE’ as a trilogy that he hopes to be able to execute.



(Source: https://t.co/CIjV3blEQh) pic.twitter.com/4SKBvSbycC