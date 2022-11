Director no descarta una película propia de “Namor” con Tenoch Huerta.

El director de Marvel, Kevin Feige, fue cuestionado por un fan que tuvo la oportunidad de ver la premiere de "Black Panther: Wakanda Forever", acerca de la posibilidad de que el personaje de Namor, interpretado por Tenoch Huerta, tenga su propia película en un futuro, pues la crítica ha surgido que la actuación del actor mexicano es una de las mejores de la cinta.

"¿Vamos a tener una película de Namor?", preguntó el seguidor en un tuit.

No pasó mucho para que Feige respondiera, asegurando que esa posibilidad dependería del recibimiento que tenga la película, la cual está a tan sólo unos cuantos días de estrenarse:

"Ya veremos…", respondió.

Tenoch Huerta ha roto con los estigmas dentro de la industria cinematográfica, y no sólo por su activismo dentro del movimiento "Poder Prieto", a través del cual denuncia y critica la falta de oportunidades para las y los intérpretes de tez morena en el ámbito de la actuación, sino que gracias a su talento ha alcanzado uno de los más altos estándares en el cine, las producciones de Marvel.

Él, junto a la actriz mexicana Mabel Cadena, fueron seleccionados para pertenecer al casting de "Black Panther: Wakanda Forever", la segunda parte de la cinta de Ryan Coogler. De hecho, dentro de la película, Tenoch y Mabel son hermanos, pues interpretan a Namor y Namora, respectivamente, habitantes de Atlantis.

Aunque la película se estrenará este 10 de noviembre, la premiere tuvo lugar esta semana, lo que generó ansias entre las y los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pues críticos de cine internacional, no sólo denominaron la cinta como la "más conmovedora y poderosa" de las películas de la franquicia, sino que aplaudieron la actuación de Tenoch Huerta, indicando que Namor es el mejor de los villanos.

Con esta referencia, no nos sorprende que la audiencia también se sintiera satisfecha con la actuación del actor mexicano, sin embargo, hubo personas que ya vieron la película y se quedaron con ganas de más, o al menos, eso es lo que sugiere uno de los tuis donde Kevin Feige fue etiquetado, pues luego de ver la cinta, un fan le preguntó al director de Marvel qué pasaría con Namor y si este villano tendrá su película propia.

#BlackPanther #WakandaForever is epic, especially in scope.



Namor is one of the better villains the MCU has had to offer. Tenoch Huerta just kills it!



Emotions are heavy. Ryan Coogler ups his game on the action. It’s a lot to take in, balance so much, and is powerfully good. pic.twitter.com/NYxk1UvTYz