Diseñador acusa a Khloé Kardashian de vender un vestido que le prestó

Ciudad de México.- Con todo lo que está pasando con Kanye y los tweets en vivo, hay una gran crisis para las Kardashian. Encima de esto, el diseñador Christian Cowan, acusa a Khloé Kardashian de vender un vestido que le prestó.

Como pasa muy seguido con las celebridades que reciben paquetes, la marca le envió varios vestidos con la idea de que los usara o los promoviera en redes sociales. Pero Khloé lo tomó como un regalo y en lugar de regresarlo, ya lo estaba vendiendo.

Desde entonces uno de los vestidos fue incluido en Kardashian Kloset. Este es el sitio de moda de todas las Kardashian y Jenner donde publican la ropa que han usado para venderla.

Y puede ser que esto haya sido un malentendido de parte de Khloé, así que cuando la marca vio la lista se pusieron en contacto con Khloé pidiendo aclaraciones. Pero al parecer, al no haber tenido respuesta, el diseñador escribió en sus redes:

"@khloekardashian ¿por qué están las pruebas que te presté de mi pasarela en tu sitio? Enviamos 3 correos y no hubo respuesta".

Imagen: Instagram de Christian Cowan.

Sin embargo, una fuente ha asegurado al portal Page Six en nombre de la celebridad que ella no era consciente de que la ropa que recibió a través de su estilista no era un regalo, pero el mencionado vestido ha sido retirado de Kardashian Kloset el lunes.