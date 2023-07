Disfruta el tráiler de ‘Ahsoka’, protagonizada por Rosario Dawson

En redes sociales apareció este martes 11, el tráiler de la tan esperada serie ‘Ahsoka’, protagonizada por Rosario Dawson.

La serie tendrá lugar años después del ascenso de Darth Vader al lado oscuro. Ahsoka y sus amigos se encargarán de detener el regreso del Gran Almirante Thrawn como heredero al imperio.

Veremos a Rosario Dawson en compañía de actores como:

Mary Elizabeth Winstead -Hera Syndulla-, Natasha Liu Bordizzo -Sabine Wren-, Ray Stevenson -Baylan Skoll-, Ivanna Sakhno -Shin Hati- y Hayden Christensen -Darth Vader-.

Fue producida por Dave Filoni y Jon Favreau, quienes son los productores de 'The Mandalorian', desde 2019.

Fecha de estreno

Que la fuerza esté de tu lado, ya que los dos primeros episodios llegan este 23 de agosto a la plataforma de streaming Disney Plus.

No es la primera vez que vemos a Ahsoka Tano en la pantalla chica, ya que apareció en algunos capítulos de la serie ‘The Mandalorian’, protagonizada por Pedro Pascal.

La saga de Star Wars es una de las franquicias más exitosas, desde el estreno del primer episodio 'Una nueva esperanza' en 1989.

Año con año los fanáticos de la saga se reúnen en distintas convenciones para hablar sobre los nuevos proyectos de la franquicia, además de intercambiar objetos de colección, arte o para ver el talento que muchos tienen para crear grandes vestuarios desde cero.

Día de Star Wars- 4 de mayo

El 4 de mayo fue declarado como el 'Día de Star Wars', esto porque al pronunciar la fecha en inglés 'May, the fourth' suena como la icónica frase 'Que la fuerza te acompañe' (May the force be with you).

La galaxia necesita una guerrera. #Ahsoka, estreno con doble episodio el 23 de agosto en #DisneyPlus. pic.twitter.com/uKWEScdvMe — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) July 11, 2023

Una vez una rebelde, siempre una rebelde. ¿Estás listo para su estreno, joven padawan?

(Con información de redes sociales)