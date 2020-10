Disney ahora avisará de contenido racista al comienzo de sus películas clásicas

Cancún, Quintana Roo.- Disney+ anunció que ha añadido una advertencia por contenido racista o representación negativa de diferentes culturas o personas en varias de sus películas de animación clásicas, las cuales son: Peter Pan, Dumbo, Fantasía, así como La dama y el vagabundo, entre otras películas.

Desde el año pasado el servicio de streaming ha comenzado a revisar su contenido y añadir advertencias. Desde noviembre de 2019 Dumbo ya tenía un aviso, algo más corto que el actual.

Disney+ no es la primera plataforma que incluye este tipo de mensajes. HBO Max retiró de su catálogo Lo que el viento se llevó el pasado junio, pero luego volvió a incluir la película con un aviso.

En Dumbo, la referencia racista está en una escena que incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado como Jim Crow, un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a hombres afrodescendientes en Estados Unidos. En tanto, en El libro de la selva, hay una cuestión similar.

En Peter Pan fue criticada por la forma en la que representa a las personas nativo-americanas y Los Aristogatos por sus estereotipos sobre las personas asiáticas comparándolos con gatos siameses que aparecen en la cinta. También La Dama y el Vagabundo.

“These stereotypes were wrong then and are wrong now” https://t.co/bH3H3sPAx1