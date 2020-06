Disney alista filme inspirado en música de Lionel Richie

México.- Disney alista una película basada en la música de Lionel Richie, reportó Variety.

Tentativamente, la cinta llevaría por nombre All Night Long, y se encuentra en fase de preproducción, pues Pete Chiarelli, guionista de “Locamente Millonarios”, está escribiendo el libreto.

Personas cercanas al proyecto mencionaron que no se trata de una película totalmente musical, pues combinará diálogos con música.

Por el momento, se desconoce quién será el director encargado del proyecto, al igual que los posibles integrantes del elenco y la fecha tentativa de estreno.

Lionel Richie y su representante, Bruce Eskowitz, serán los productores ejecutivos de la película.

También te puede interesar: Taika Waititi dirigirá nueva película de “Star Wars”

La película musical de Lionel Richie no es una biografía sobre su vida, sino más bien una aventura aparte que incluye el catálogo de canciones del compositor.

Por lo que estará inspirada en las películas de Mamma Miá!, las cuales están basadas en canciones del famoso grupo ABBA.

Richie es una gran figura del pop que se hizo especialmente famoso en los años 80 gracias a los temas como "All Night Long", "Easy" o "Endless Love".

A partir de 1981 Richie inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el tema "Hello" para consolidarse posteriormente con el tema "Say you, say me", el cual ganó un premio Oscar de la Academia a la mejor canción por la película White Nights.

En su época de solista tuvo 5 números uno, que sumados a sus composiciones cuando formaba parte de The Commodores, y al tema "Lady", entregado a Kenny Rogers, y a "We are the world", compuesto junto a Michael Jackson, lo hacen ser autor de 9 números uno en la historia Billboard.