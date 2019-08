¡Directo a la infancia! Disney hará remake de 'Mi pobre angelito'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Disney anunció que realizará una nueva versión de la clásica película navideña "Home Alone", ‘Mi pobre angelito’ en México, protagonizada hace 29 años por Macaulay Culkin, los fanáticos reaccionaron con críticas o recomendaciones para la empresa de Mickey Mouse.

De acuerdo a Infobae, el CEO de Disney, Bob Iger, reveló que la nueva cinta será producida para el servicio de streaming que estará disponible a partir del 12 de noviembre: Disney +, el cual espera refrescar la idea del niño que fue olvidado por sus padres durante las fiestas decembrinas y que logró vencer a dos ladrones que irrumpieron en su casa.

Disney es propietaria de la franquicia "Home Alone" y otras cintas desde que compró el estudio de cine 21st Century Fox a principios de este año, por lo que nada le impide trabajar en un remake y apelar a la nostalgia de todos los millennials y sus familiares.

"Home Alone" fue uno de los grandes éxitos en la carrera de Macaulay Culkin, que se convirtió en uno de los actores favoritos por excelencia a principios de la década de los noventa.

Culkin dio vida a Kevin McCallister de ocho años en la película estrenada en diciembre de 1990. El pequeño causó furor por mostrar su astucia al proteger su casa de dos ladrones, conocidos como los "bandidos mojados", cuando su familia lo abandonó accidentalmente por las fiestas de Navidad.

Kevin McCallister encantó tanto a la audiencia que una segunda parte llegó a las pantallas grandes dos años después y bajo el título de "Home Alone 2: Lost in New York", donde el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una aparición especial.

En esta cinta se repite la mecánica del niño salvador, donde Kevin debe sobrevivir al ataque de los "bandidos mojados" pero ahora en la Gran Manzana.

Después de estas dos cintas fueron producidos otros tres spin-offs en 1997, 2002 y 2012, pero ninguno alcanzó la popularidad que las originales protagonizadas por Culkin.

El anuncio del remake de "Home Alone" se dio después de que el propio Macaulay Culkin celebró el reinicio de Space Jam y pidió que se hicieran nuevas versiones de de películas deportivas de los años 80/90, pero ahora protagonizadas por Chris Evans y Tessa Thompson, entre otros artistas.