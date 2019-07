Disney lanza teaser de Mulán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tan sólo han pasado unos días desde que la franquicia Disney lanzara el trailer El Rey León, el live action y este domingo sorprendió a sus seguidores con el teaser de Mulán.

Sí, a través de su cuenta oficial, Walt Disney Studios emitió la mañana de este domingo un video de un minuto en el que se muestra una breve introducción de Mulán live action.

También te puede interesar: Muere a los 20 años la estrella de Disney; Cameron Boyce

La publicación reza lo siguiente: “Es mi deber luchar. Disney’s #Mulan”. La actriz Yifei Liu será la encargada de dar vida a la hija del ex guerrero del imperio chino.

It is my duty to fight. Disney’s #Mulan is in theaters March 27, 2020. pic.twitter.com/pNV3wNsm2R