Disney presenta su primer personaje bisexual en la serie "Owl House" y causa polémica

Los Ángeles.- La creadora de "The Owl House" de Disney Channel está elogiando a la compañía por incluir a una adolescente LGBTQ entre los personajes de la serie animada.

"¡La representación es importante!", tuiteó Dana Terrace, quien también es productora ejecutiva del programa. "¡Luchen siempre por hacer lo que USTEDES quieren ver!"

Luz Noceda, una chica de 14 años de origen dominicano, sería el primer personaje bisexual en una serie televisiva de Disney. Un cortometraje animado estrenado en mayo en el servicio de streaming Disney+, "Out", es protagonizado por un personaje gay.

"The Owl House" debutó en enero y regresó en julio tras un receso de varios meses. Renovó contrato para una segunda temporada.

"Estamos emocionados por la narrativa incluyente LGBTQ", dijo la organización defensora GLAAD en un tuit, agregando que la serie presenta un "mundo inclusivo, justo, certero y apropiado para la edad a través de la representación de sus personajes".

Terrace, quien publicó este mes que es bisexual y que siempre quiso "escribir un personaje bi", dijo que fue franca con Disney sobre su deseo de incluir "niños 'queer' en el elenco principal".

Pero cuando la serie recibió luz verde para su producción, tuiteó: "Fui informada por cierto líder en Disney que NO puedo representar ninguna forma de relación bi o gay" en el canal.

Su insistencia dio frutos y ahora se siente "muy apoyada" por la actual gerencia del canal, dijo Terrace. Disney Channel, parte de una subsidiaria de Walt Disney Co., no respondió el lunes a una solicitud de declaraciones.

Trama de la serie

Luz, una chica dominicana-estadounidense, aspira ser una bruja pese a su falta de habilidades mágicas. La actriz Sarah-Nicole Robles hace su voz como parte de un elenco que también incluye a Wendie Malick, Alex Hirsch y Eden Riegel.

Mae Whitman interpreta a Amity, un personaje recurrente que entabla una amistad con Luz.