Disney quiere a Zac Efron como el nuevo capitán Jack Sparrow

CANCÚN, Q. Roo.- Disney tiene entre sus planes revivir la franquicia de “Piratas del Caribe”, por medio de una precuela.

Después del fracaso con la críticas y los fans que supuso “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”; la casa de ratón quiere tomar la famosa de serie de piratas dándole un nuevo enfoque, por lo tanto, los personaje serían los mismo, pero con otros acores.

De acuerdo con información de Tomatazos, Disney planea que la precuela de “Piratas del Caribe” se trate sobre un joven Jack Sparrow. Sin embargo, ¿quién podría interpretar el papel que Johnny Depp hizo tan icónico?

Alguien ya alzó la mano: Zac Efron.

Según información de We Got This Covered, Disney tiene mucho interés en que Zac Efron interprete a Jack Sparrow, y es casi un hecho que el actor acepte la oferta.

Hasta el momento, Efron no ha dado una declaración al respecto.

La nueva serie de películas de “Piratas del Caribe” está siendo escrita por Craig Mazin, el creador de la aclamada serie Chernobyl.

(Con información de Tomatazos)