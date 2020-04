Disney revela nuevas fechas de estreno para sus películas

MÉXICO.- Disney compartió las nuevas fechas de varios de los estrenos en Estados Unidos de sus próximos proyectos, mismos que tuvieron que ser aplazados debido a la pandemia del coronavirus, reportó Mirror.

Mulán, que originalmente llegaría a las pantallas grandes en marzo, verá la luz el próximo 24 de julio.

El siguiente largometraje en la lista de Marvel, Black Widow, tendrá su estreno hasta el 6 de noviembre; originalmente iba a presentarse en mayo.

Y el segundo título que Marvel tenía preparado para este año, The Eternals, llegará hasta el año entrante, en febrero; los próximos proyectos cinematográficos de superhéroes, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange 2 y Thor: Love and Thunder, también se aplazaron para mayo del 2021, noviembre del 2021 y febrero del 2022, respectivamente.

Black Panther 2 y Capitana Marvel 2 llegarán también hasta el 2022, respectivamente en mayo y julio.

Otro largometraje de la compañía que llegaría a los cines este julio, Jungle Cruise, verá la luz el mismo mes pero del año siguiente, mientras que la quinta entrega de Indiana Jones, que estaba prevista para el verano del 2021, será lanzada hasta el verano del 2022.

Artemis Fowl será el único proyecto que sí tendrá su lanzamiento la misma fecha en la que estaba previsto, mayo de este año, sin embargo no irá a los cines, sino que llegará directamente al servicio de streaming Disney+, siendo la primera película del estudio en saltarse su estreno en la pantalla grande.

Respecto a la cinta Los Nuevos Mutantes, que pertenece a la rama 20th Century Studios, no se dijo si efectivamente se estrenará en cines ni cuándo sucedería.