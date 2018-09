Fanático de Star Wars, la saga tendrá su propia cantina

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney anunció que habrá una cantina en el nuevo parque temático Star Wars: Galaxy’s Edge, que abrirá sus puertas en 2019.

Se trata de una recreación de la taberna que aparece en la primera trilogía de Star Wars entre los episodios 4 y 7, en donde seres intergalácticos suelen reunirse para tomar unos tragos.

Las bebidas serán servidas en recipientes con estilos únicos y la música estará a cargo de ‘RX-24’, el antiguo droide piloto StarSpeeder 3000.

“Oga's Cantina es el tipo de establecimiento que atrae a algunos de los personajes más interesantes y de mala reputación de la galaxia y nunca se sabe cuándo aparecerá un Storm Tropper o una cara familiar.

Los comensales de la cantina vienen de toda la galaxia para probar los famosos brebajes creados con ingredientes exóticos utilizando métodos de otro mundo, servidos en recipientes únicos.

¡Con opciones para niños y bebidas para adultos, la cantina será una gran parada!”, anunció un vocero de Disney a The Hollywood Reporter.

Oga’s Cantina will be serving pilots, bounty hunters, smugglers, locals & galactic travelers alike, when it opens in #StarWars #GalaxysEdge in 2019! https://t.co/itMcmJ6FDY pic.twitter.com/5Z6CLRjmxw