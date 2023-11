¡Divino! Patrick Dempsey se corona 'el hombre más sexy' de 2023

Por fin, la revista People reveló que el ‘hombre vivo más sexy’ (Sexiest Man Alive) del 2023 es ni más ni menos, el actor Patrick Dempsey.

Este miércoles, la publicación anunció a la estrella de películas como Ferrari y Encantada, como el hombre más sexy del año, destacándolo como un rompecorazones con una gran trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Sobre la distinción, el actor de 57 años se dijo impresionado por la elección de People, por lo que se siente inspirado a utilizar dicho reconocimiento para llevarlo hacia algo positivo.

‘Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo en algo positivo’ , comentó.

People has named Patrick Dempsey the Sexiest Man Alive of 2023. pic.twitter.com/IJX8M5lQfy — Pop Base (@PopBase) November 8, 2023

El actor también habló sobre la reacción de su esposa Jillian Dempsey, quien al enterarse de la maravillosa noticia, quedó impactada y sin habla.

En cuanto a su hija Talula de 21 años y sus gemelos de 16 años, Sullivan y Darby, aseguró que de ahora en adelante, tendrá que prepararse para la montaña de burlas que le esperan por parte de ellos.

‘Simplemente se burlarán de mí, me tomarán como blanco de burlas y encontrarán cada motivo para cuestionar por qué no debería estar allí’. ‘Lo cual es bueno, porque me mantienen joven’ , mencionó Dempsey con una sonrisa.

El año pasado, el homenajeado fue Chris Evans, por lo que el actor de Grey's Anatomy se dijo alegre por ser tomado en cuenta.

‘Me quedé completamente en shock y luego comencé a reírme, como si esto fuera una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor!’, bromeó.

El intérprete de Derek Shepherd fue elegido por su impacto social, con su Dempsey Center, el cual ayuda a personas con cáncer, además por sus pasiones como la conducción de autos de carreras y el ser padre de familia.

Las menciones de este 2023, además de Dempsey, incluyen a famosos como Pedro Pascal, Timothée Chalamet, Usher, Jamie Foxx y Lenny Kravitz.

Con información de Reforma y People