Cecilia Galliano revela el motivo de su divorcio con Rulli

Agencia

MÉXICO.- Luego de cuatro años de matrimonio, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano terminaron su relación amorosa en 2011 en medio de un problema legal y que más tarde solucionaron por el bien de Santiago, hijo que tuvieron durante su matrimonio. A casi una década de lo sucedido, la actriz habló del verdadero motivo del fin de su romance.

En entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Cecilia Galliano fue cuestionada si su ruptura con Sebastián Rulli se debió a la rutina en la que cayó su relación, respondiendo: "Bueno... le pasa a todas las parejas, ¿no?’’.

También te puede interesar: Miguel Bosé inaugura ludoteca para niños indígenas

''Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos no nos amamos o te puedes amar, pero hay cosas que no, que se hicieron o se hacen y ya no podía seguir’’.

Esta revelación se complementa con la realizada hace 7 años, cuando Cecilia Galliano dijo: "hay muchas cosas que se fueron desgastando que no supimos levantarlas. Hubo muchas cositas de pareja”.

Además, la actriz Cecilia Galliano agregó que en ese momento ni siquiera se dieron tiempo para irse de luna de miel porque nunca coordinaron sus tiempos.

Aunque el pequeño quiere convertirse en un youtuber, tanto Sebastián como Cecilia prefieren mantenerlo en el anonimato...

Cecilia negó tajantemente que su matrimonio con Sebastián Rulli terminara por falta de intimidad o de amor, como en aquel momento se rumoró, sino simplemente finalizó un ciclo.

De su relación con Sebastián Rulli nació Santiago en 2010, su único hijo y por quien la pareja decidió arreglar su pleito legal tras el divorcio y ahora ambos acuerdan lo mejor para el niño de 8 años.

Aunque el pequeño quiere convertirse en un youtuber, tanto Sebastián como Cecilia prefieren mantenerlo en el anonimato para que tenga una infancia normal.

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano comenzaron su romance en 2007 y un año después se casaron en una íntima ceremonia por el civil.

Con información del portal Debate.