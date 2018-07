¿Eres fan de 'Doctor Who'? Conoce sobre su nueva temporada (Video)

Agencia

LONDRES.- 'Doctor Who' lanza adelanto de su nueva temporada.



De acuerdo con Notimex, la compañía británica BBC Worldwide estrenó breve primer tráiler de la temporada 11 de la serie de televisión del legendario viajero del tiempo, “Doctor Who”, que aún no tiene fecha oficial de estreno.

La nueva entrega de “Doctor Who” marca el inicio de una nueva etapa en la serie creada en 1963, ya que en esta ocasión la actriz inglesa Jodie Whittaker será la primera mujer en la historia en ocupar el rol del llamado “Señor del Tiempo”.

En el ‘teaser’ de apenas 50 segundos se observa al que será el nuevo equipo de “La Doctora”: “Graham” (Bradley Walsh), “Ryan” (Tosin Cole) y “Yasmin” (Mandip Gill); el lema “El universo está llamando” y una breve aparición de Whittaker sonriendo al final del video.

El nuevo guionista de “Doctor Who” será Chris Chibnall, quien ofrecerá una visión fresca y de inclusión, derivada en una aventura a través del tiempo y el espacio, llena de acción, humor y emociones fuertes.

Se espera que en el marco de la Convención Internacional de Cómics de San Diego 2018, que se realizará del 19 al 22 de julio, se estrene el tráiler oficial de la serie.

We're celebrating female voices across the BBC to mark 100 years since women got the vote. Throwback to when #JodieWhittaker was revealed as the new Doctor in 2017. #HearHer @bbcdoctorwho pic.twitter.com/LtqllQRZ7j