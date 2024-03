Documental revela los detalles detrás del desfile de moda de Gucci.

Prepárate para adentrarte en los misterios del mundo de la moda con el próximo documental "¿Quién es Sabato De Sarno?" dirigido por Ariel Schulman y Henry Joost.

En esta emocionante producción, descubrirás los entresijos de la creación del legendario desfile Gucci Ancora, marcado por el debut del talentoso director creativo Sabato De Sarno.

Celebrating Sabato De Sarno’s vision for the House and the arrival of the #GucciSS24 collection with special #GucciAncora events in Shanghai, Chengdu, Beijing, and Shenzhen. #NiNi #WenQi #SongWeilong #HenryLau pic.twitter.com/rmzaMukEJB

A través de un comunicado oficial, la emblemática firma de moda italiana anunció el lanzamiento de este documental que promete llevarnos detrás de escena para desvelar los secretos y la magia que rodean la preparación y ejecución de uno de los eventos más esperados en el mundo de la moda.

Con imágenes exclusivas y entrevistas reveladoras, este documental promete sumergirnos en el fascinante universo creativo de Gucci y en la mente brillante de De Sarno.

En 20 minutos mostrarán cómo Gucci se prepara para los desfiles y trabajan en conjunto para soprender a todos sus consumidores desde hace años, pues su audiencia siempre ha sido muy exigente.

An immersive version of ‘Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story,’ the new film that presents a unique perspective on the moments that shaped the #GucciAncora show, will be exclusively available through the Gucci App for @Apple Vision Pro starting April 3. pic.twitter.com/2DC2fOSJFW