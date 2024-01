¿Doja Cat fue agredida por su hermano? Su madre revela el terror

El nombre de Doja Cat sigue circulando por redes sociales y no precisamente por sus canciones o polémicas.

Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat fue aparentemente víctima de abuso físico y verbal por parte de su hermano mayor, así lo confirmó su madre Deborah Elizabeth Sawyer, al medio TMZ.

Documentos legales recientemente obtenidos por TMZ Hip Hop, detallan las graves acusaciones formuladas por Sawyer, madre de la reconocida rapera y compositora estadounidense.​​

ICYMI: Doja Cat Allegedly Abused by Brother, Their Mother Claims in Court Filing | Click to read more 👇 https://t.co/0jGA5xpjcb