Arremeten contra Doja Cat en redes: aquí la respuesta de la cantante

Doja Cat se encuentra en el ojo del huracán tras cancelar su concierto en Paraguay, lo que molestó a sus fans por no querer realizar su presentación por las fuertes lluvias. Sus seguidores viralizaron sus publicaciones en su cuenta de Twitter, acusándola de xenofobia, soberbia y mentirosa.

Luego de la cancelación, circularon algunas imágenes sobre supuestos tweets de la cantante estadounidense que fueron eliminados en los que mentía sobre las situaciones de ese día. En su cuenta todavía hay publicaciones respecto al tema, donde afirma no lamentar la decisión.

not sorry for lying? okey. not sorry for being xenophobic? okey. Saca tus verdaderos colores nomás. pic.twitter.com/IfwEDDXHVu — anabays 🌊📌 (@sheetintheblank) March 25, 2022

I’m not sorry — i quit still (@DojaCat) March 24, 2022

Además, sus fans aseguraron que la interprete de “Kiss me more” no tuvo interés en conocer a sus fans paraguayos que la esperaban a fuera del hotel sin importar el clima, a lo que la cantante respondió que cuando ella salió no había nadie esperándola, aunque las fotos muestran todo lo contrario.

people waiting for you EVEN during the storm, they were there every single time pic.twitter.com/y2rXtONqt0 — agus (@agusjmenz) March 25, 2022

Por otro lado, tras los cientos de cuestionamientos hacia la cantante por sus acciones en contra de sus fans, Doja Cat afirmó que no se tomará fotografías con nadie en lo que resta del tour.

i’m not taking pictures again with anybody else after this tour — i quit still (@DojaCat) March 25, 2022

Tiempo después, Doja volvió a responder un comentario de otro usuario en Twitter, pero notablemente más molesta por los hechos, aseguró que la situación se estaba convirtiendo en una pesadilla y que si causaba tanta molestia podían dejar de seguirla.

"Se ha ido y ya no me importa una..., renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que creas en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy un maldito tonto por haber pensado que estaba hecho para esto, esto es una maldita pesadilla, deja de seguirme", se puede leer en la cuenta de Twitter de la cantante.

it’s gone and i don’t give a fuck anymore i fuckin quit i can’t wait to fucking disappear and i don’t need you to believe in me anymore. Everything is dead to me, music is dead, and i’m a fucking fool for ever thinking i was made for this this is a fucking nightmare unfollow me — i quit still (@DojaCat) March 25, 2022

Fans arremeten contra Doja Cat

Not a single photo being in Paraguay, not a single tweet, not a single instagram story!!!! You made us empty!! — 𝗦𝗢𝗙𝗜 𝗭𝗔𝗣𝗔𝗧𝗧𝗜𝗡𝗜 (@SofiZapattini) March 24, 2022