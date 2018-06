Donald Trump responde a insulto de Robert De Niro

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El lunes pasado Robert De Niro se convirtió en tendencia, cuando aprovechó la transmisión mundial en vivo de los Premios Tony 2018 para insultar a Donald Trump, reporta FayerWayer.

La fina selección de palabras del actor detonó una ovación de pie por parte de la audiencia presente. Así como una marejada de publicaciones informando sobre el hecho; y el subsecuente intento de censura por parte de la CBS.

Pero ahora se ha abierto un nuevo episodio de este incidente. Con la primera respuesta oficial por parte de Donald Trump sobre lo sucedido. Y claro, tal como podría esperarse, el Presidente ha respondido con otro insulto:

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received too many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...