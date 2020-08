Donald Trump sirve de inspiración para villano de 'Wonder Woman 1984'

Madrid, España.- Wonder Woman 1984 inspiró a uno de sus villanos en el Presidente Donald Trump: se trata de Maxwell Lord, quien junto a la villana Cheetah le pondrá varios obstáculos a la heroína interpretada por la actriz Gal Gadot.

Maxwell Lord es interpretado por Pedro Pascal, conocido por sus trabajos en Game of Thrones y The Mandalorian, es un aristócrata con ambiciosos planes de dominar el mundo; para su apariencia, tal y como explicó la diseñadora de vestuario Lindy Hemming, tomaron algunos elementos del estilo de Trump.

"El presidente de Black Gold (Maxwell Lord) es un hombre que tiene bastante o parece tener bastante dinero, pero poco gusto", dijo Hemming a CBR.com durante una visita al set de rodaje del largometraje.