¿No pudiste asistir al EDC? Te decimos como verlo

Agencia Reforma/ Fidel Orantes

Cd. de México.-Para los que no pudieron asistir al Electric Daisy Carnival (EDC) México, la posibilidad de disfrutar de las actuaciones de DJs como Alesso, Alison Wonderland, Dimitri Vegas & Like Mike, Gryffin, Kygo y Skrillex aún no está perdida.

Por primera vez, Insomniac, la promotora del evento, transmitirá en vivo el festival a través de la plataforma LiveXLive.

La sexta edición del EDC, que arranca este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estará disponible para los usuarios de internet de México y el mundo.

La transmisión se hará· desde las 16:45 horas hasta las 02:00 horas del día siguiente en la página de Facebook del EDC México.

Además, en esa misma plataforma se podrá· seguir la LiveZone, un acceso exclusivo al backstage y a entrevistas con los artistas.

Tras su banderazo de salida en Las Vegas, el año pasado, el EDC llega a México con un escenario principal dedicado al amor, con la forma de dos amantes sonriendo un corazón.