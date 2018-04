¿Fan de los videojuegos? DOOM volverá a la pantalla grande

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Muchos jugadores se llevaron una tremenda decepción con la adaptación de DOOM al cine. La cinta de 2005 fue duramente criticada y al parecer hay algunos interesados en llevar de nueva cuenta a la franquicia a la pantalla grande, indica el portal de noticias Level Up en su sitio web.

De acuerdo con un reporte de Bloody Disgusting, vía Comic Book, Universal Pictures prepara una nueva adaptación cinematográfica de DOOM. Los primeros detalles de esta producción surgieron gracias a la actriz y cantante Nina Bergman.

Desde su cuenta de Twitter, Bergman confirmó su participación en la película. "¡Wow, estoy haciendo la próxima película de DOOM con Universal Pictures! Acabo de firmar todo el papeleo. Tengo que volver a Bulgaria y trabajar con algunas de mis personas favoritas. Esta película es de un director súper genial”, escribió la actriz.

Wow I’m doing the next “Doom” movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork💃🏼I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people💕This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world🍀 pic.twitter.com/q8t4iI0bgO