MÉXICO.- Los fanáticos de Goku han recibido grandes noticias, hace unas semanas, se anunció el lanzamiento de un nuevo anime derivado de un videojuego: Dragon Ball Heroes, pero muchos de los seguidores de esta franquicia se han planteado muchas dudas, si la historia es oficial, o afectará a los hechos ocurridos en DBS, si es una continuación de alguna película o si será una serie totalmente diferente. Aquí tenemos toda la información.

Dragon Ball Heroes es en principio un videojuego estilo arcade que usa como base las cartas y lamentablemente, sólo está disponible en Japón; este videojuego se caracteriza por explorar los temas e historias que jamás pudieron tener lugar en el canon oficial de la saga, como por ejemplo: la muerte de Goku, Vegeta SSJ3, o Gohan SJJ4, algo importante a mencionar es que este juego, no discrimina a la saga de Dragon Ball GT, por lo que verás elementos de este anime, dentro del videojuego.

¿Es una historia oficial? La respuesta es no, ya que no sigue la cronología de la serie, ni tampoco afectará al argumento de Dragon Ball Super, este anime no es una secuela directa a GT tampoco.

¿Entonces qué pretende esta nueva serie? Lo que quiere es explorar temas diversos apartándose de la historia principal de Dragon Ball, se ha anunciado que será una serie corta y podría decirse que se trata de varios universos alternos. Ahora que sabemos qué es, falta saber, de qué tratará.

Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission 1. Vemos a Fu como el antagonista, Fu es un mutante de la Raza del Reino Demonio.

Sinopsis

Gokú y Vegeta se preparan para entrenar cuando nuevamente reciben la visita de Trunks del Futuro. Pero repentinamente Trunks desaparece y el hombre misterioso Fu ocupa su lugar. Él les dice que Trunks se encuentra prisionero en el Planeta Prisión construido entre universos. Para liberarlo deben reunir las esferas del dragón y esperar tremendas e interminables batallas. ¿Lograrán Gokú y sus amigos llegar al Planeta Prisión y salvar a Trunks?

Destacan que esta descripción coincide con el mencionado arco en el juego donde se desarrolla una genial batalla entre Gokú Super Saiyajin 4 y Gokú Super Saiyajin Blue. El anime se estrenará en julio.