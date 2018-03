Creadores de Dragon Ball prohíben transmisión en plazas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Varios ayuntamientos del país, incluyendo Benito Juárez en Quintana Roo, informaron con bombo y platillo la transmisión de episodios del capítulo 130 de Dragon Ball Super en plazas públicas, sin embargo, los creadores de la serie dieron a conocer que no apoyarán esta exhibición que fomenta la piratería.

De acuerdo con el portal SDP Noticias, Toei Animation, creadores de la serie animada, bajaron de la nube a cientos y tal vez miles de fanáticos que ya alistaban su asistencia a los eventos masivos en todo México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el estudio de animación encargado de la producción del ánime emitió un comunicado en el que destacó que las exhibiciones en espacios públicos como los prometidos en Ciudad Juárez, Ciudad Madero y Tampico, no están autorizadas.

De la misma forma, la casa animadora se deslindó de todas las dependencias municipales y cualquier institución política que pudiera estar involucrada en la invitación a los fans de la serie.

"Toei Animation no autorizó estas exhibiciones publicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado”.

Debido a lo anterior, pidió que para apoyar los derechos de autor y respetar el trabajo de quienes hace Dragon Ball Super, vean el desenlace del arco del Torneo del Poder en los medios usuales y sobre todo, autorizados, pues destacaron que de lo contrario se está incitando a la piratería.

Según el sitio Xataka, esto podría significar que sólo serán permitidas las exhibiciones que tengan el apoyo de Crunchyroll, quien tiene los derechos de transmisión en México.

Previamente, el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada afirmó que la proyección del episodio 130 se haría bajo absoluta legalidad, sin embargo nunca refirió si existía un acuerdo con el estudio de animación o alguna otra entidad responsable de los derechos.