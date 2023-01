Dua Lipa amablemente dice ‘no’ a las fotos con fans

Seguidores aplaudieron la actitud de Dua Lipa , luego de que saliera a la luz un video en el que se niega a tomarse una fotografía con una de sus admiradoras, pues para algunos su forma de abordar el tema fue “educada”, por lo que no dudaron en recordar el polémico hecho que envuelve a Bad Bunny quien le aventó al mar el celular a una de sus seguidoras.

En el video que ha coronado a la cantante británica como ejemplo, se le puede observar interactuando con sus seguidores a quienes amablemente, les indica que no puede tomarse una fotografía con ellas, pues se encontró con sus familiares.

"I'm so sorry. No me estoy tomando fotos con nadie porque estoy con mi familia, pero fue un gusto conocerte” , dijo Lipa a su seguidora, quién de inmediato respetó el espacio de la cantante.