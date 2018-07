Dua Lipa le llora a sus fans en pleno concierto

Agencia

DENVER, Estados Unidos.- Dua Lipa rompió en llanto en un concierto de Denver, Colorado, y no por una triste noticia, sino por una fuerte infección en el oído, el cual la hizo llorar del dolor, parando el show sin dar antes una explicación.

También te puede interesar: ¡Juntos otra vez! Bella Hadid y The Weeknd 'oficializan' romance

"Lamento mucho haber tenido que detener el programa de esta noche. He tenido una infección en el oído durante los últimos días, pensé que sería capaz de salir adelante, pero fue bastante doloroso y me advirtieron que si continuaba podía causar un daño permanente en mi oído", escribió la interprete", expresó Dua.

Dua Lipa es una Cantante, Modelo y Compositora británica. Su sencillo Be the One, de 2015, lanzó su carrera a nivel internacional tras ingresar entre las primeras veinte posiciones en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia.

Se presentó en la Ceremonia de Apertura de la UEFA Champions Legue 2018, es una cantante y compositora británica que ascendió a la fama con el sencillo promocional "New Rules" en 2017.

New Rules, tema que interpretó en el Estadio Olímpico de Kiev, se convirtió en la primera canción interpretada por una mujer en llegar al número uno en las carteleras de Reino Unido, luego de que lo hiciera Adele con "Hello" en 2015.

La británica, con ascendencia libanesa, es una de las artistas más seguidas por los jóvenes en las redes sociales. En Instagram cuenta con más de 11 millones de seguidores.

La joven de 22 años fue la encargada de dar inicio, junto a Sean Paul, al partido entre el Real Madrid y Liverpool que decidirá al máximo campeón europeo.