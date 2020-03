Dua Lipa sorprende con el tema Break My Heart (Video)

México.- La cantante británica Dua Lipa lanza Break My Heart, el cuarto sencillo del álbum Future Nostalgia, que estrenará de forma anticipada este viernes, luego de filtraciones del material en Internet.

Future Nostalgia, Don´t Star Now y Physical, son los adelantos que ha presentado la intérprete de 24 años, y ahora sorprende con la salida de un nuevo tema y su respectivo video.

También te puede interesar: Por filtración, Dua Lipa adelanta el estreno de su álbum

“Gracias a todos los que hicieron esto posible y trabajaron tan duro durante el loco clima de ocho grados, mientras también sostenían mi mano durante la peor gripe de mi vida. Nos detuvimos e hicimos algo que realmente esperamos les encanté”, escribió la cantante, ganadora del Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2019 en sus redes sociales, al anunciar el estreno de su nueva canción.

BREAK MY HEART VIDEO IS YOURZ TO KEEP 💔 Thank you to everyone that made this possible and worked so so hard during the crazy -8 degrees weather 🥶 while also holding my hand through the worst flu of my life. https://t.co/Ef2IZQZLRy pic.twitter.com/cMRObp7WJ7