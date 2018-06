Dulce ofrece un regalo a sus fans

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Dulce lanza fragmentos del video de su tema “Por orgullo te perdí” con el que reafirma que su manera de interpretar y la potencia de su voz, así como la intensidad de los temas sigue siendo igual o mejor que en sus inicios. En exclusiva para Novedades Quintana Roo la cantante asegura que este tema antecede a su nuevo disco de ranchero y lo hizo completamente gratis como un regalo a sus fans por tanto amor que le han dado.

“Es un tema muy bonito que se llama “Por orgullo te perdí”, es de una chica muy joven que se llama Evelyn de la Luz, una chica egresada del CEA que tiene una manera de componer muy adulta y hermosa y los productores que son de Guadalajara me hicieron el video, el cual estamos promocionando. Es una canción de amor de una mujer que por orgullo perdió el amor de su vida”, detalló la cantante, quien asegura cuida mucho su voz y sigue cantando igual que hace 35 años.

“Gracias a Dios conservo mi voz igual, canto con los mismos tonos de toda mi vida, no le he bajado los tonos a mis canciones, las sigo cantando en el mismo tono en que las grabé hace 30 o 35 años, cuando muchos cantantes con los años le bajan el tono a sus canciones, yo no”, expresó.

Lleva una vida muy sana

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocido como Dulce, debutó en 1978 con la canción “Señor amor”, con la cual ganó premios como Mejor Canción, Mejor Interpretación y cantante más fotogénica del Festival de Mallorca y posteriormente como mejor intérprete en el Festival de la Canción de Yamaha, Tokio.

Logró colocar en el mercado grandes éxitos como “Tu muñeca”, “Heridas” y “Déjame volver contigo” entre otros, temas intensos que resaltaban la potencia de su voz y su excelente calidad interpretativa; ahora a 40 años de su debut, Dulce sigue erizando la piel en sus nuevos temas.

“Me siento contenta porque he conservado mi voz, mi salud, el no tomar, no fumar, no desvelarse, todo en la vida se compensa, a veces es sacrificio, las desveladas, las malpasadas pero ya estando en el escenario todo es felicidad, el cariño del público me alimenta”.

“Por orgullo te perdí” se lanzó hace unos meses y el día de su debut logró más de 30 mil reproducciones en las diferentes plataformas digitales, ahora Dulce presenta fragmentos del video que pronto será lanzado en su canal.

“El video se grabó en Guadalajara con unos amigos míos de hace muchos años que se ofrecieron a hacer mi video, me gustó la idea y ahí está el resultado, quedó algo muy bonito, muy bien hecho. Es una canción independiente que yo produje, musicalmente, yo la pagué y Jorge Avendaño se encargó de la producción musical, yo quise grabar algo nuevo para mis fans y se los regalé”, expresó.

Prepara disco nuevo

Además de la promoción de este nuevo tema, Dulce continúa sus presentaciones con Grandiosas al lado de Rocío Banquells, Manoella Torres y Edith Marquez y tiene ya en la mesa un nuevo material discográfico.

“Estoy en planes para hacer un disco con mariachi, ahí voy a meter esta misma canción en versión ranchera, tiene un corte muy popular y pegajoso y se presta mucho para cambiarle el género”, reveló Dulce, quien el próximo 22 de junio se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México con dos funciones, algo que no todos los artistas hacen o más bien aguantan.

“Es algo que no se usa mucho pero yo agradezco a Hugo Mejuto que me tenga tanta fe, es un compromiso grande porque son dos funciones que hay que llenar y además tener la capacidad de ofrecer dos shows la misma noche, yo feliz de cantar las horas que sean porque tengo una técnica que entre más canto, más voz tengo, entonces todo va a salir muy bien”.

Podría visitar Cancún

“Estamos programando los detalles para una gira por varias ciudades de Estados Unidos con Grandiosas, y a lo mejor cuando salga mi disco de ranchero, yo con mi mariachi y mis éxitos de balada estaré de promoción en algunas ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos. Hay planes de ir a la península pero mejor no decimos nada porque muchas veces del plato a la boca se cae la sopa, ya sabes. Yo viví muchos años en Cancún y me gusta mucho, ya hicimos Grandiosas una vez y espero que se dé pronto la oportunidad de regresar”, finalizó la cantante.