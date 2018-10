Dulce María lanza fragmento de su nuevo sencillo

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Dulce María, quien lleva más de 20 años de carrera artística, prepara el que será su nuevo material discográfico y como adelanto lanzó un pequeño avance del tráiler del sencillo “Lo que ves no es lo que es”, el cual saldrá completo a la luz antes de que termine el año.

En este álbum que la cantante cocina lentamente, asegura que decidió reinventarse a través de historias contadas en sus temas, los cuales han sido escritos en su totalidad por ella, quien aseguró que este concepto al que llama “muy personal”, estará en el mercado en marzo o abril del 2019.

Una de las novedades de este material que prepara es que a diferencia del disco “DM” de 2017, no habrá colaboraciones, como la más reciente al lado de Joey Montana, “Volvamos”.

Acerca del título de su nuevo sencillo “Lo que ves no es lo que es”, la cantante afirma que es una forma de invitar a la gente a no juzgar por las apariencias y de decir a su público que pueden ver a una Dulce María en la tele, en algún personaje o una foto pero nadie sabe lo que la ex RBD lleva por dentro, nadie conoce su historia personal, su esencia tal cual es.

“En realidad la gente cree que eres lo que ellos perciben de ti, pero eso no es ni la mitad del asunto. Eso es un poco de mi nueva canción. Soy una persona normal con historias, alegrías, tristezas, miedos y batallas. La canción habla de la soledad que vives en los viajes, de no saber ni dónde estás. Todo con un toque de humor pero es mi historia”, declaró recientemente a un medio de Argentina.

Aseguró que no contará con colaboraciones en este disco, además dijo que le gustaría hacer algo al lado de Camila Cabello, ya que la admira.