¿Adiós a la gira de RBD? Dulce María se integra al "2000s PopTour"

Los “2000s Pop Tour” suman otra estrella: Dulce María confirmó este miércoles que será parte de la gira, que hasta el momento está conformada por Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Kudai, Bacilos, PeeWee, Fanny Lu, Nicki clan y Yahir.

Recientemente, los rumores de una posible gira de RBD tomaban cada vez más fuerza, incluso la mamá de uno de los exintegrantes habría confirmado esa sorpresa para los fans, pero la noticia de la participación de Dulce en la nueva producción de BOBO descarta un posible reencuentro.

Hace unos meses, durante la presentación de la gira ante los medios de comunicación, se cuestionó a Ari Borovoy sobre la ausencia de una de las bandas más importantes que marcó esa época. A lo que el productor y cantante afirmó que la agrupación ya tenía planes por su cuenta.

“Yo sé lo platiqué antes de arrancar, hay que platicarlo como es, estaba sobre la mesa la posibilidad de hacer la gira de RBD, ellos, por su lado, incluso en la rueda de prensa me lo preguntaron y yo lo mencioné, no me quise meter porque eso estaba avanzando, en cierto modo. Por asares del destino no sucedió, en este momento no sucede”, declaró Ari Borovoy durante una entrevista a BoBo MX.

“Dulce y yo volvemos a tomar contacto y le digo pues vente aquí, porque aquí puedes cantar lo tuyo, lo de otros, lo de RBD”, añadió.