Dulce María revela antojos y detalles de embarazo

Ciudad de México .-Tras revelar su embarazo el pasado 8 de junio, la cantante Dulce María decidió compartir con sus seguidores en Twitter algunos detalles sobre el mismo, como sus antojos y su nuevo estilo de vida, a la vez que respondió a varias de sus preguntas y recibió sus consejos.

"Les contaré unas curiosidades. Extrañamente, uno de los cambios (en mi embarazo) es que no se me antoja para nada el café (¡Que saben que lo amo!), y cuando mucho me tomo unos traguitos y ya. Al principio no se me antojaba el chocolate, ¡pero ahora ya bastante", escribió en una de sus publicaciones.