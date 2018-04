El nuevo bebé de los Duques de Cambridge, ¡ya tiene nombre!

Agencia

REINO UNIDO.- Luego de que”Arturo” fuera una de las primeras opciones para llamar al tercer hijo del príncipe William y Kate Middleton, finalmente han revelado oficialmente el nombre que llevará el recién nacido, el que se dice, ha homenajeado a varios miembros de la familia.

Tras varios días de especulaciones, el palacio de Kensington por fin ha hecho público el nombre del tercer retoño del príncipe William y su esposa Kate: Louis Arthur Charles o Luis Arturo Carlos traducido al castellano.

"Los duques de Cambridge están encantados de anunciar que han llamado a su hijo Luis Arturo Carlos. El bebé será conocido como su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge", dice el comunicado que fue enviado a través de Twitter.

El nombre de "Arturo" era el nombre más sonado en las encuestas de las casas de apuestas británicas, que por lo regular nunca fallan en temas relacionados con la corona, no obstante esta vez se equivocaron.

Por otra parte, el nombre de Luis, que el pequeño comparte con su hermano mayor: Jorge Alejandro Luis habría sido elegido en honor al fallecido Louis Mountbatten, uno de los tíos más queridos del duque de Edimburgo.

El nombre completo del príncipe William es: “William Arthur Philip Louis” también incluye ese mismo guiño al cercano familiar de su abuelo, que falleció en 1979 como consecuencia de la explosión de una bomba del IRA en su barco.

Y por supuesto, Carlos o Charles se debe al príncipe de Gales, una decisión de los padres que repitieron la tradición que iniciaron con su hija, la princesa Carlota, bautizada como Charlotte Elizabeth Diana en recuerdo de la fallecida Lady Di, madre del príncipe William.

